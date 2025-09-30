Başkan Erdoğan en beğenilen lider oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batı Balkanlar’da yapılan ankette Bosna Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya’da en beğenilen lider oldu. Erdoğan, Karadağ’da ikinci, Sırbistan’da ise dördüncü sırada yer aldı.

