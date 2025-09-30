Başkan Erdoğan en beğenilen lider oldu

30 Eylül 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2025 18:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batı Balkanlar’da yapılan ankette Bosna Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya’da en beğenilen lider oldu. Erdoğan, Karadağ’da ikinci, Sırbistan’da ise dördüncü sırada yer aldı.
