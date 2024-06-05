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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ziyaretinin perde arkası A Haber'de! Ekonomi, küresel konular ve Uygur Türkleri...

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Giriş: 05.06.2024 18:25
Güncelleme:05.06.2024 18:25
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin daveti üzerine Pekin, Urumçi ve Kaşgar’ı kapsayan 3 günlük Çin gezisini tamamladı. A Haber muhabiri Murat Sekban, Bakan Fidan’ın Çin ziyaretinin önemli başlıklarını A Haber ekranlarında detaylandırdı.
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