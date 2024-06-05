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Yeni kamikaze drone Sagan tehditleri avlayacak! Adı bir kuştan geliyor

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 05.06.2024 16:19
Türk savunma sanayii güçlenmeye devam ediyor. Özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken yeni kamikaze drone "Sagan" tehditleri avlayacak. Sagan, ismini aldığı sessiz, hızlı, keskin gözlem yeteneklerine sahip kuşun özelliklerini modern muharebe sahasına taşıyacak.
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