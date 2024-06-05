6. Etnospor Festivali başlıyor! Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan A Haber'de

6. Etnospor Kültür Festivali 6 Haziran'da başlıyor. Peki Etnospor'da hangi aktiviteler düzenlenecek? Kimler katılacak? Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN