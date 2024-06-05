06 Haziran 2024, Perşembe
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DEM'li Ahmet Türk'ten TBB seçimlerinde "kayyum" tepkisi! "Biz değil siz kınıyorsunuz"
Ankara'da yapılan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yönetimini belirlemek üzere toplanan TBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi. Konuşma yapan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, burada kayyum atamalarını eleştirerek "Maalesef bugün halkın iradesine ipotek koyulduğunu görüyoruz" dedi. Türk'ün bu sözlerine Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya "Biz kınamıyoruz, siz kınıyorsunuz" ifadeleriyle tepki gösterdi.