05 Haziran 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
DEM'li Mehmet Sıddık Akış için hesap vakti! 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Çok sayıda terörle ilgili suçlara bulaşan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alınırken yerine Vali Ali Çelik atandı. Akış'ın yargılanma süreci de başlarken ilk dava bugün görülüyor. Akış'ın 'örgüt yöneticisi' suçlamasıyla 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediliyoredildi. Hakkari 1. Ağır Ceza Mehkemesi' nde görülen duruşmasında 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.