DEM'li Mehmet Sıddık Akış için hesap vakti! 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Çok sayıda terörle ilgili suçlara bulaşan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alınırken yerine Vali Ali Çelik atandı. Akış'ın yargılanma süreci de başlarken ilk dava bugün görülüyor. Akış'ın 'örgüt yöneticisi' suçlamasıyla 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediliyoredildi. Hakkari 1. Ağır Ceza Mehkemesi' nde görülen duruşmasında 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.