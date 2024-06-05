Başkan Erdoğan 8. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 8. Anadolu Medya Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yargınan Hakkari ile ilgili vermiş olduğu karara yönelik, "Terörle sivil siyaset yan yana durmaz, terörle demokrasi bir arada bulunmaz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Kandil'deki teröristlerin avukatlığını yapan satılık kalemlere, "Kandil'deki bölücü canileri yere izmarit atmıyorlar diye övecek kadar alçaldılar! Bazılarının terör örgütlerinin yanında saf tuttuklarını gördük" dedi.

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