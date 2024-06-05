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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan Meral Akşener'i kabul ediyor... | İşte ilk kareler

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Giriş: 05.06.2024 18:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor. Konuya ilişkin A Haber Muhabiri Rüya Akkuş görüşmenin devam ettiğini belirterek , "Özellikle terör olayları olduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener telefonda görüştüklerinde Meral Akşener, 'Siyaseten farklı düşünebiliriz ama toplumu ilgilendiren konularda da ortak bir paydada buluşabiliriz' demişti. Bu da oldukça önemli açıklamalardan biriydi. Liderler bayramda telefonla bayramlaşmışlardı bir temas vardı. Dediğimiz gibi 1. Saatini doldurdu. Bizler görüşmenin bitti bilgisini bekliyoruz." İfadelerini kullandı. İşte detaylar...
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