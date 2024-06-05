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Başkan Erdoğan Galatasaray heyetini kabul etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2024 16:34
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Galatasaray heyetini Külliye'de kabul etti. Heyette yöneticiler, teknik ekip ve sporcular da yer aldı.
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