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Başkan Erdoğan CHP'ye taciz ve tecavüz tepkisi: Bunları kendi çirkinlikleriyle baş başa bırakıyoruz.

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Giriş: 20.01.2021 14:45
Güncelleme:20.01.2021 14:48
Son dakika haberine göre AK Parti 7. Olağan Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Çanakkale il kongrelerinde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Çok partili siyasi hayatla birlikte, ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hala özlem duyanların olduğunu biliyoruz. Demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin, eskiden olduğu gibi gaspla kendisine teminini bekleyenler hiç kusura bakmasınlar, daha çok beklerler." dedi. "Anlamsız polemiklerle ülkenin vaktini, milletin enerjisini heba edenlere elbette eyvallahımız olmayacaktır. Yalanlarını, iftiralarını ortaya sürerken asıl gündemimizden asla kopmayacağız." diyen Başkan Erdoğan, "Kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, ahlâksızlık skandallarıyla yüzleşmeyenlere milletimiz ilk seçimde ağır bir ders vereceğini Cumhur İttifakı olarak bugünden görüyoruz. Bunları kendi çirkinlikleriyle baş başa bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Çanakkale il kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldı.

"BUNLARI KENDİ ÇİRKİNLİKLERİYLE BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ"
Bizimle rekabet edecek birileri varsa onlarla her türlü yarışmaya hazırız.

Anlamsız polemiklerle ülkenin vaktini, milletin enerjisini heba edenlere elbette eyvallahımız olmayacaktır.

Yalanlarını, iftiralarını ortaya sürerken asıl gündemimizden asla kopmayacağız.

Kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, ahlâksızlık skandallarıyla yüzleşmeyenlere milletimiz ilk seçimde ağır bir ders vereceğini Cumhur İttifakı olarak bugünden görüyoruz.

Bunları kendi çirkinlikleriyle baş başa bırakıyoruz.

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