Başkan Erdoğan-Biden fotoğrafı üzerinden yapılan algı operasyonuna A Haber'de sert tepki! Aklıselim insan...

Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan ile Biden'ın fotoğrafı üzerinden başlatılan algı operasyonlarına tepki gösterdi. Fotoğrafın iç düşmanlar tarafından kasıtlı olarak böyle yorumlandığını belirten Menekşe, "Aklıselim insan dünya gücü ülkenin liderinin Türkiye Cumhuriyeti Başkanı'nın ayağına geldiğini anlar" dedi.