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Başkan Erdoğan BAE ziyaretinde kritik görüşmeler olacak! BAE lideri Nahyan karşıladı! İşte o anlar...

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Giriş: 01.12.2023 10:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TRK" ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi. Başkan Erdoğan zirve alanına giriş yaparken BAE lideri Nahyan tarafından karşılandı. İşte detaylar....
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BAE lideri Nahyan karşıladı! İşte o anlar...
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