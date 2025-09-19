19 Eylül 2025, Cuma

Başkan Erdoğan: Ana muhalefet kargaşa ve kaos içinde
Başkan Erdoğan: Ana muhalefet kargaşa ve kaos içinde

Giriş: 19.09.2025 15:17
Kooperatifçilik eylem planında konuşan Başkan Recep Tayyip, "Muhalefet kargaşa, kaos ve kriz içinde. İstiyorlar ki Türkiye'de aynı girdabın içinde debelenip dursun. Her yolu denediler ama muvaffak olamadılar." dedi.
