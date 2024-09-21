Başkan Erdoğan ABD’ye gidiyor! Türkiye'nin BM gündemi: Gazze

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı için New York'a gidiyor. Başkan Erdoğan'ın programında neler olduğunu ve hangi mesajları vereceğini A Haber muhabiri Rüya Akkuş, New York'tan aktardı.

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