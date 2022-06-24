Başkan Erdoğan: 4 noktada yangını kontrol altında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'tek yangınların kriz merkezini ziyaret etti. Açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "4 noktadaki yangınlar kontrol altına alındı" dedi. 1 kişinin tutuklandığını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Cezası nereye varıyorsa öyle olmalı. Caydırıcı bir ceza. İdama çıkıyorsa, idam olmalı" şeklinde konuştu..