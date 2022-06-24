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Başkan Erdoğan: 4 noktada yangını kontrol altında

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2022 17:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'tek yangınların kriz merkezini ziyaret etti. Açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "4 noktadaki yangınlar kontrol altına alındı" dedi. 1 kişinin tutuklandığını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Cezası nereye varıyorsa öyle olmalı. Caydırıcı bir ceza. İdama çıkıyorsa, idam olmalı" şeklinde konuştu..
Başkan Erdoğan: 4 noktada yangını kontrol altında
Başkan Erdoğan: 4 noktada yangını kontrol altında
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Başkan Erdoğan kriz merkezinde!
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