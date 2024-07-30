Başıboş köpek düzenlemesi yasalaştı! Belediyelerin hangi sorumlulukları olacak?

Hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Meclis’te kabul edildi. Belediye ve veterinerlere hangi sorumluluklar düşüyor? Belediyelerin hangi sorumlulukları olacak? Merak edilen tüm detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak anlattı.

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