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Başıboş köpek düzenlemesi yasalaştı! Belediyelerin hangi sorumlulukları olacak?

Başıboş köpek düzenlemesi yasalaştı! Belediyelerin hangi sorumlulukları olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.07.2024 16:25
Hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Meclis’te kabul edildi. Belediye ve veterinerlere hangi sorumluluklar düşüyor? Belediyelerin hangi sorumlulukları olacak? Merak edilen tüm detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak anlattı.
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