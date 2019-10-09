Barış Pınarı Harekatı'na giden askerlerden dikkat çeken mesaj: Düğüne gidiyoruz!

Barış Pınarı Harekatı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle saat 16.00 itibarıyla başladı. Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı'na giden askerler dikkat çeken bir açıklamada bulundu. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak'ın yaptığı röportajda askerler, "Düğüne gidiyoruz. Allahın izniyle hepsini yok edeceğiz. Halkımızın duası olsun yeter." ifadelerini kullandı.