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09.10.2019
Barış Pınarı Harekatı'na giden askerlerden dikkat çeken mesaj: Düğüne gidiyoruz!
Barış Pınarı Harekatı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle saat 16.00 itibarıyla başladı. Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı'na giden askerler dikkat çeken bir açıklamada bulundu. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak'ın yaptığı röportajda askerler, "Düğüne gidiyoruz. Allahın izniyle hepsini yok edeceğiz. Halkımızın duası olsun yeter." ifadelerini kullandı.
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İnşAllah en kısa zamanda Mümbiç operasyonu da başlar Şimdi Hürkuş C lerde olacaktı daha güçlü giriş yapardık
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