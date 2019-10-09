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09.10.2019

Barış Pınarı Harekatı'na giden askerlerden dikkat çeken mesaj: Düğüne gidiyoruz!

Barış Pınarı Harekatı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle saat 16.00 itibarıyla başladı. Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı'na giden askerler dikkat çeken bir açıklamada bulundu. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak'ın yaptığı röportajda askerler, "Düğüne gidiyoruz. Allahın izniyle hepsini yok edeceğiz. Halkımızın duası olsun yeter." ifadelerini kullandı.
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İnanan İnanan

İnşAllah en kısa zamanda Mümbiç operasyonu da başlar Şimdi Hürkuş C lerde olacaktı daha güçlü giriş yapardık

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evet1
hayır0
cevapla 09.10.2019 22:58
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