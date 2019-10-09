Barış Pınarı Harekatı ASELSAN'ın "Koral" ile başladı
ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen Koral Elektronik Harp Sistemi, Barış Pınarı harekatında önemli rol oynadı. Kritik operasyonda terör örgütünün bölgede yaptığı tuzaklamalara yönelik Koral'ın devreye sokuldu.Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı harekatı saat 16.00'da başladı. Operasyon saatinde bölgede tüm iletişim sistemleri durdu.
Terör örgütünün bölgede yaptığı tuzaklamalara yönelik Koral'ın devreye sokulduğu belirtiliyor.
KORAL ELEKTRONİK HARP SİSTEMİ NEDİR?
Koral, askeri araçlara entegre edilen ve geniş frekans bandında görev yapabilen bir radar sistemi. Milli ve yerli sistem olan Koral, radarları kör etmek, iletişimi kesmek ve diğer bilgisayarlı sistemleri işlevinden uzaklaştırmak için geliştirildi. Koral, bir elektronik destek aracı ve 4 elektronik taarruz aracından oluşuyor. Elektronik destek aracı, hedefi çok sıkı bir şekilde takip edip hangi bantta yayın yaptığını bulduktan sonra o banttaki elektronik taarruz aracına gereken bilgileri aktarılıyor. Ve hedef, elektronik taarruz aracı tarafından hedef işlevini yapamayacak hale getirilir. Yerli hava savunma sistemi Koral, Suriye sınır hattına sevk edilerek aktif hale getirilmişti. Sistemin menzilinin yaklaşık 200 kilometre olduğu belirtiliyor.
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Allahiniza kurban rabbim yar ve yardimcin8z olsun tum islam elemine hayirli olucak insallahcevapla 10.10.2019 01:53
Allah ayağınıza taş değdirmesin 40 yıllık belayı silme vakti aslanlarcevapla 10.10.2019 00:15
KORAL DÜŞMANI SAĞIR VE KÖR EDİYOR.cevapla 10.10.2019 00:14
Allah razi olsun bu ve benzeri cihazlari tasarliyan ureten ve uygulamaya koyup vatanimizin muhafazasi icin himete sunann tum emek sahibi mumtaz ozveri sahibi vatanseverlerden.minnetariz sizlere.cevapla 09.10.2019 22:33
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