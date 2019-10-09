Son dakika: Barış Pınarı Harekatında terör hedefleri böyle vuruldu

Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG’ye yönelik Barış Pınarı Harekatı saat 16.00 sıralarında başladı. Harekatın başladığını Başkan Erdoğan duyurdu. Terör unsurları havadan ve karadan bombardımana tutuldu. Bombardıman akşam saatlerinde de devam etti. Türk topçu birlikleri terör hedeflerine bombaladı. O anlar A Haber canlı yayınına böyle yansıdı.