11 Ağustos 2025, Pazartesi
Balıkesir’deki deprem | Bakan Yerlikaya: 50 ekip saha çalışmalar taramalar devam ediyor
Balıkesir Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili son bilgileri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “81 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Sındırgı merkezde bir bina yıkıldı. Toplam 50 ekip hasar tespit çalışmaları için sahada. yıkılan evden numuneler alınıyor. Alacaatlı'da 9, Gölcük'te 6, Sındırgı'da 1 bina yıkıldı.” dedi.