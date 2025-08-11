11 Ağustos 2025, Pazartesi

Balıkesir’de 6.1 büyüklüğünde deprem

Giriş: 11.08.2025 03:22
Güncelleme:11.08.2025 03:22
A Haber'de 10 Ağustos 2025 Pazar günü ekrana gelen Merve Tepe ile Gündem Özel programında "Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem, Yerlikaya A Haber'e konuştu: Taramalar sürüyor, Yıkılan binanın enkazında kurtarma çalışması, 6,1'lik depremde 1 can kaybı 29 yaralı, Sındırgı'da enkaz altındaki 1 kişi kurtarıldı, 6,1'lik depremi merkez üssü Sındırgı'da yıkım, Yıkılan binanın enkazında dinleme, Deprem sonrası 41 artçı sarsıntı" başlıkları ele alındı.
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş A Haber’de!
Deprem bölgesinde fay hareketliliği nasıl?
Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 vatandaşımız hayatını kaybetti
Vatandaş gözyaşlarını tutamadı Yerimden kalkamadım
Balıkesir’deki 6,1 büyüklüğündeki deprem diğer fayları tetikler mi?
Gölcük Muhtarı A Haber’de! Bardakçı: Hasar alan evler var
Bakan Uraloğlu A Haber’de!
Artçı şoklar gelebilir! Deprem uzmanı A Haber’de uyardı
Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy anlı yayınca yıkılan binayı inceledi
Uzmanlardan A Haber’de ilk açıklama: Sarsıntı orta segmentte
İçişleri Bakanı Yerlikaya A Haber’de!
