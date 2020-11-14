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Bakanlık duyurdu! Bitlis’te 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı

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Giriş: 14.11.2020 09:51
Güncelleme:14.11.2020 10:09
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca Bitlis’te 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 816 personel görev alıyor

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

Bölücü terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca "YILDIRIM-15 MUTKİ-SARPKAYA" Operasyonu başlatılmıştır.

Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat(PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 816 personel [(48) operasyonel tim] görev almaktadır.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 143 terörist etkisiz hale getirilmiş,

74 işbirlikçi yakalanmış, 251 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

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