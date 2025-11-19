19 Kasım 2025, Çarşamba

Bakan Yumaklı: Zirai ilaçlar artık reçete ile satılacak
Bakan Yumaklı: Zirai ilaçlar artık reçete ile satılacak

Bakan Yumaklı: Zirai ilaçlar artık reçete ile satılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2025 10:22
Güncelleme:19.11.2025 10:22
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zehirlenme vakalarının önüne geçmek için zirai ilaçların reçete ile satılacağını açıkladı. Böcek ailesinin yaşamını yitirdiği olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirten Yumaklı, hayvansal gıdalar ve sokak lezzetlerine yönelik denetimlerin artırıldığını söyledi.
