Bakan Yumaklı: Zirai ilaçlar artık reçete ile satılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zehirlenme vakalarının önüne geçmek için zirai ilaçların reçete ile satılacağını açıkladı. Böcek ailesinin yaşamını yitirdiği olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirten Yumaklı, hayvansal gıdalar ve sokak lezzetlerine yönelik denetimlerin artırıldığını söyledi.

