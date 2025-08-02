Bakan Yumaklı: “Adıyaman tarımda marka şehir olacak”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adıyaman’da düzenlenen Sektör Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, kente son 23 yılda tarım, orman ve su alanlarında yaklaşık 65 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı. Yumaklı, Adıyaman’ın üretim kapasitesi ve doğal zenginlikleriyle tarımda marka şehir olma yolunda güçlü bir potansiyel taşıdığını vurguladı. Küresel ısınma, zirai don ve su krizine dikkat çeken Bakan, sürdürülebilir üretim için yapay zekâ destekli sulama sistemleri, ileri biyolojik arıtma ve üretim planlaması gibi adımların önemine değindi. Zirai don nedeniyle zarar gören 11 bin üretici için TARSİM ödemelerinin başladığını, sigortasız üreticiler için de destek sürecinin başlayacağını duyurdu. Hayvancılığın geliştirilmesi, şap hastalığıyla mücadele, kadın ve gençlerin üretime katılımı konularında yeni teşviklerin sürdüğünü ifade etti. Yumaklı ayrıca 220 bin dekar araziyi sulayacak olan Çetintepe Barajı'nın su tutmaya başladığını, Gömükan, Koçali ve Bebek gibi projelerin de bölgeye büyük katkı sağlayacağını aktardı. Tarımsal üretimle birlikte Adıyaman’ın hasılası 34 kat artarken, tütün ve bademde birinci sıraya yükseldiği belirtildi. 66 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu açıklayan Bakan, Adıyaman’ın yeşiline yeşil katmaya devam edeceklerini söyledi. Tohumluk Tescil Sertifikasyon Merkezi'nin açılmasıyla birlikte bölgedeki tarım kalitesinin daha da artacağına dikkat çekti. Tarım sayımı sürecinin 2. aşamasına geçildiğini ve çiftçilerden bu süreci sahiplenmelerini beklediklerini belirtti.

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