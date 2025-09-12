12 Eylül 2025, Cuma

Bakan Yerlikaya: Demokrasi sokakta değil, sandıkta güçlenir

Bakan Yerlikaya: "Demokrasi sokakta değil, sandıkta güçlenir"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 21:50
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Demokrasi sokakta değil, sandıkta güçlenir” vurgusuyla Ağrı’da partililerle bir araya geldi. Yerlikaya, hukuk tanımaz sokak çağrılarına ve ülkeyi yurt dışına şikayet eden söylemlere prim verilmeyeceğini söyledi. Türkiye Yüzyılı vizyonunu anlattığı konuşmasında, savunma sanayisindeki adımların dostlara güven, düşmanlara korku verdiğini belirtti. Sağlık, eğitim ve ulaşım alanlarında yapılan yatırımları hatırlatan Yerlikaya, Ağrı’ya son 23 yılda 9 bin 487 derslik ve 12 devlet hastanesinin kazandırıldığını aktardı. 200 yataklı Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin inşaatının yüzde 80 tamamlandığını, yıl sonunda hizmete açılacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı’nın organize suç, siber suç, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucuya karşı kararlı mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti. Ağrı’da 14 operasyonla 180 kişinin tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya, Anadolu’nun Türk’ü ve Kürt’üyle bin yıllık kardeşlik coğrafası olduğunu vurguladı. Terörsüz bir Türkiye’de huzur, üretim ve teknolojiyle yol alındığını belirtti. Türkiye Yüzyılı yolculuğunun Ağrı’dan yükseldiğini söyleyen Bakan, milletin ve adaletin yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceklerini aktardı.
