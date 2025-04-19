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Bakan Uraloğlu Siirt’te esnafı ziyaret etti!

Bakan Uraloğlu Siirt'te esnafı ziyaret etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.04.2025 19:19
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt Valiliği'nde düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Daha sonra AK Parti Siirt İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Uraloğlu, burada partililerle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, daha sonra AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül'ün hayatını kaybeden dayısı Ömer Tekin'in cenazesine katıldı. Esnaf ziyaretinin ardından Bakan Uraloğlu, Ankara'ya hareket etti.
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Bakan Uraloğlu Siirt’te esnafı ziyaret etti!
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