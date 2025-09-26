26 Eylül 2025, Cuma

Bakan Memişoğlu’dan Dünyaya Gazze çağrısı: Gazze’de sağlık hakkı vahşice ihlal ediliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 13:11
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Birleşmiş Milletler'de Gazze için sesini yükseltti. Gazze'de bile isteye işlevsiz hale getirilen sağlık sistemine dikkati çeken Bakan Memişoğlu, İsrail'in insanlık onurunu vahşi şekilde yok saydığının altını çizdi.
