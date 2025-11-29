29 Kasım 2025, Cumartesi

Bakan Memişoğlu: Türkiye'ye yılda 3,5 milyon insan tedavi olmak için geliyor

Bakan Memişoğlu: "Türkiye’ye yılda 3,5 milyon insan tedavi olmak için geliyor"

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Mersin’de yaptığı açıklamada, Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyilerinden biri olduğunu belirterek, yılda 3,5 milyon kişinin tedavi için Türkiye’ye geldiğini söyledi. Memişoğlu, Mersin’deki hastane ve ambulans yatırımlarını anlattı, ücretsiz sağlık hizmetlerinin kapsamını aktardı.
