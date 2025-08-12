12 Ağustos 2025, Salı

Bakan Kacır: Türkiye ateş çemberinde güven ve istikrar adası
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2025 23:29
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yozgat’ta düzenlenen proje imza ve açılış töreninde Türkiye’nin küresel sistemde bölgesinin kutupbaşı olduğunu söyledi. Kacır, 198 milyon lira tutarındaki yatırımların Yozgat’a hayırlı olmasını diledi. OSB’lerin büyüklüğünü 150 hektardan 440 hektara çıkardıklarını belirtti. Yozgat’ta KOBİ’lere KOSGEB aracılığıyla 1,2 milyar lira destek sağladıklarını açıkladı. Yatırım teşvik sistemiyle 51 milyar liralık yatırımın ve 11 binden fazla istihdamın önünü açtıklarını ifade etti. Öncelikli yatırımlarda SGK işveren payının yarısının Bakanlıkça karşılandığını söyledi. Yatırım kredilerinde 24 milyon liraya kadar finansman desteği verildiğini aktardı. Tarım, gıda ve makine imalatı yatırımlarında 240 milyon liraya kadar destek sunduklarını belirtti. ORAN ve KOP aracılığıyla 169 projeye 597 milyon lira, 226 projeye 1,1 milyar lira katkı sağlandığını açıkladı. Törenin ardından sanayicilerle bir araya geldi.
