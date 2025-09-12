Bakan Fidan’dan İtalya’da diplomasi trafiği! Bakan Fidan’ın programında neler var?

12 Eylül 2025, Cuma

Giriş: 12.09.2025 09:21
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İtalya'da. Dün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Fidan'ın bugün ki temasları ne olacak? Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
