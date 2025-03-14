14 Mart 2025, Cuma
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Bakan Fidan, BM Libya Özel Temsilcisi Tetteh’yi kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye dönüşünde diplomasi trafiğine ara vermeden devam ediyor. Bakan Fidan, İstanbul'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Hannah Tetteh'yi kabul etti. İstanbul'da bir araya gelen ikili bölgesel konularda fikir alışverişinde bulundu.