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Bakan Fidan, BM Libya Özel Temsilcisi Tetteh’yi kabul etti

Bakan Fidan, BM Libya Özel Temsilcisi Tetteh’yi kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.03.2025 20:25
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye dönüşünde diplomasi trafiğine ara vermeden devam ediyor. Bakan Fidan, İstanbul'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Hannah Tetteh'yi kabul etti. İstanbul'da bir araya gelen ikili bölgesel konularda fikir alışverişinde bulundu.
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Bakan Fidan, BM Libya Özel Temsilcisi Tetteh’yi kabul etti
Bakan Fidan, BM Libya Özel Temsilcisi Tetteh’yi kabul etti
Bakan Fidan, BM Libya Özel Temsilcisi Tetteh’yi kabul etti
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