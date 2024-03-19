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Bakan Fidan "Başkan Erdoğan’ın konutunda dinleme cihazları bulduk"

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Giriş: 19.03.2024 01:37
Eski MİT Başkanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayın programında, FETÖ'nün kendisini açığa çıkarttığı olayı ilk kez anlattı. Bakan Fidan, yaptığı açıklamada, “Başbakanımız Erdoğan’ın şahsi ve resmi konutunda dinleme cihazları bulduk.” ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan’ın konutunda dinleme cihazları bulduk
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