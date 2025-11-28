Bakan Fidan: AB sürecinde sorun bizde değil

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecindeki en büyük sorunun “fasılların açılmaması” olduğunu vurguladı. Bakan Fidan ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış sürecine değinerek, Türkiye’nin doğrudan müzakerelere yeniden ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

