28 Kasım 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Bakan Bolat: “Türkiye-Fas ticaret hacmi 5 milyar dolara ulaştı”
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Fas İş ve Yatırım Forumu’nda yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin son 20 yılda büyük ilerleme kaydettiğini belirterek, “Türkiye-Fas Serbest Ticaret Anlaşması’nın yürürlükte olduğu son 18 yılda Fas’ın Türkiye’ye ihracatı 9 kat, Türkiye’nin Fas’a ihracatı ise 8 kat artmıştır. 2024 yılı itibarıyla ticaret hacmi 5 milyar dolara ulaşmıştır” dedi. Bolat, ticaretin ‘kazan-kazan’ anlayışıyla dengeli şekilde sürmesini arzu ettiklerini vurguladı.