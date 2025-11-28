28 Kasım 2025, Cuma

Bakan Bolat: Türkiye-Fas ticaret hacmi 5 milyar dolara ulaştı

Bakan Bolat: “Türkiye-Fas ticaret hacmi 5 milyar dolara ulaştı”

Giriş: 28.11.2025 13:29
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Fas İş ve Yatırım Forumu’nda yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin son 20 yılda büyük ilerleme kaydettiğini belirterek, “Türkiye-Fas Serbest Ticaret Anlaşması’nın yürürlükte olduğu son 18 yılda Fas’ın Türkiye’ye ihracatı 9 kat, Türkiye’nin Fas’a ihracatı ise 8 kat artmıştır. 2024 yılı itibarıyla ticaret hacmi 5 milyar dolara ulaşmıştır” dedi. Bolat, ticaretin ‘kazan-kazan’ anlayışıyla dengeli şekilde sürmesini arzu ettiklerini vurguladı.
