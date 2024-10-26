Bahçeli: Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi farz!

MHP lideri Bahçel, Ziya Gökalp sempozyumunda konuştu. "Türklerle Kürtlerin birbirini sevmesi hem dini hem siyasi farzdır" dedi. Bahçeli Tusaş'a terör saldırısına ilişkin de "verilen kanlı mesaj ayaklarımızın altında çiğnenmiştir" dedi.

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