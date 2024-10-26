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Bahçeli: Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi farz!

Bahçeli: Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi farz!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.10.2024 17:56
MHP lideri Bahçel, Ziya Gökalp sempozyumunda konuştu. "Türklerle Kürtlerin birbirini sevmesi hem dini hem siyasi farzdır" dedi. Bahçeli Tusaş'a terör saldırısına ilişkin de "verilen kanlı mesaj ayaklarımızın altında çiğnenmiştir" dedi.
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