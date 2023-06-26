26 Haziran 2023, Pazartesi
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Baba-Oğul kavgası boyut atladı! CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik’ten İmamoğlu’na zehir zemberek sözler
14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta yaşanan hezimetin yaraları CHP cephesinde kabuk bağlamadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet İttifakı’nda yaşattığı büyük buhran ‘değişim’ çağrılarını beraberinde getirmişti. ‘Gerekirse genel başkan gitmeli, ben yılmam yıldırırım’ diyerek Kılıçdaroğlu’na meydan okuyan koltuk sevdalısı Ekrem İmamoğlu, ‘Bu geminin kaptanı benim’ mesajını almış ve ikili arasında ipler atılmıştı. Baba-Oğul kavgasına bu kez CHP Genel Merkezi müdahil oldu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun A Takımı’nda yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, İmamoğlu’na sert göndermelerde bulundu. Çelik, CHP, kuruluşun ve kurtuluşun partisi olarak yeni bir seçim dönemine giriyor. Bu seçim dönemini, yeniden şahlanışın ve kaptanın gemiyi limana ulaştırması için çaba sarf ettiği bir dönemin başlangıcı olarak kabul etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.