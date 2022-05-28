Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Başkan Erdoğan'ı güldüren sözler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada "Türkiye ile güzel günlerde de zor günlerde de hep beraberiz. Gücümüz günden güne artacak. TEKNOFEST bizim birliğimizin göstergesidir" dedi. Aliyev'in "Gençler için Selçuk Bey örnektir numudedir. Eminim ki bizim gençlerimiz Selçuk Bey gibi olmaya çalışacak. Bugün iki numune daha var. Benim kardaşımla ben." sözleri ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı güldürdü.