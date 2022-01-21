21 Ocak 2022, Cuma
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AYM, HDP’ye savunma için 30 gün süre verdi! HDP’nin reddi hakim talebi reddedildi
HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın esas hakkındaki görüşünü HDP'ye gönderdi. Yüksek mahkeme, HDP'nin AYM üyesi İrfan Fidan hakkındaki reddi hakim talebini de reddetti.