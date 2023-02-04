04 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Aydın'da toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan 92 eseri bugün hizmete açtı

Aydın'da toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan 92 eseri bugün hizmete açtı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2023 16:22
Başkan Erdoğan, bugün Efeler Atatürk Kent Meydanı'ndaki törende 1 milyar 68 milyon liralık 92 eser, hizmet ve yatırım ile Söke OSB'de özel sektöre ait toplam 835 milyon lira yatırım bedelli 5 yeni fabrikanın açılışını yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın ziyareti öncesi yaptığı paylaşımda "Rahmetli Menderes'in demokrasi bayrağını kaldırdığı Aydın, Türkiye Yüzyılı'na hazır." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada Batı'dan aferin bekleyen 6'lı koalisyon için "Bunlar hazırladıkları program için Avrupa bize aferin diyecek diye övünenler, iplerinin emperyalist sömürgecilerin elinde olduğunu da ikrar ediyor. " ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
92 eseri hizmete açtı!
92 eseri hizmete açtı!
Kiralık araçlarla ilgili emsal karar!
Kiralık araçlarla ilgili emsal karar!
Deniz ulaşımına fırtına engeli!
Deniz ulaşımına fırtına engeli!
Muhalefet neden projelerin karşısında?
Muhalefet neden projelerin karşısında?
Başkan Erdoğan’dan Aydın paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan "Aydın" paylaşımı
ABD Rusya’ya toprak mı teklif etti?
ABD Rusya'ya toprak mı teklif etti?
Başkent beyaza büründü
Başkent beyaza büründü
Uçuşlara kar engeli!
Uçuşlara kar engeli!
Türk Bilim Heyet beyaz kıtaya ayak bastı
Türk Bilim Heyet beyaz kıtaya ayak bastı
Yaz tatili için erken rezervasyonlar başladı!
Yaz tatili için erken rezervasyonlar başladı!
İskilipli Atıf Hoca anılıyor!
İskilipli Atıf Hoca anılıyor!
2. el konut projesi nasıl olacak?
2. el konut projesi nasıl olacak?
Daha Fazla Video Göster