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Avustralyalı bilim insanından A Haber'de korkutan açıklama: Koronavirüs son salgın olmayacak |Video
Avustralyalı Bilim İnsanı Prof. Dr. Nikolai Petrovsky A Haber'de Kovid-19 ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Petrovsky, Kovid-19'un son salgın olmayacağını, aşının bulunmasının gelecekteki salgınlar için de kritik öneme sahip olduğunu söyledi.
Avustralyalı Bilim İnsanı Prof. Dr. Nikolai Petrovsky A Haber'de Kovid-19 ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Petrovsky, Kovid-19'un son salgın olmayacağını, aşının bulunmasının gelecekteki salgınlar için de kritik öneme sahip olduğunu söyledi.
Avustralyalı bilim insanı virüsü durdurmanın tek yolunun ise aşı olduğunu ifade etti.