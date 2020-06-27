Avustralyalı bilim insanından A Haber'de korkutan açıklama: Koronavirüs son salgın olmayacak |Video

Avustralyalı Bilim İnsanı Prof. Dr. Nikolai Petrovsky A Haber'de Kovid-19 ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Petrovsky, Kovid-19'un son salgın olmayacağını, aşının bulunmasının gelecekteki salgınlar için de kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Avustralyalı Bilim İnsanı Prof. Dr. Nikolai Petrovsky A Haber'de Kovid-19 ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Petrovsky, Kovid-19'un son salgın olmayacağını, aşının bulunmasının gelecekteki salgınlar için de kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Avustralyalı bilim insanı virüsü durdurmanın tek yolunun ise aşı olduğunu ifade etti.