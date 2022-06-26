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Avrupa'dan 'savaşa hazır olun' sinyali mi? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker A Haber canlı yayınında anlattı

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Giriş: 26.06.2022 01:05
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, A Haber canlı yayınında "Avrupa'dan 'savaşa hazır olun' sinyali mi?" sorusunu cevapladı.
Avrupa’dan ’savaşa hazır olun’ sinyali mi? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker A Haber canlı yayınında anlattı
Avrupa'dan 'savaşa hazır olun' sinyali mi? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker A Haber canlı yayınında anlattı
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