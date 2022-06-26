26 Haziran 2022, Pazar
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Avrupa'dan 'savaşa hazır olun' sinyali mi? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker A Haber canlı yayınında anlattı
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, A Haber canlı yayınında "Avrupa'dan 'savaşa hazır olun' sinyali mi?" sorusunu cevapladı.