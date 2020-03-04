04 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
04.03.2020

Atatürk'ün 1919 yılında çizdiği haritada İdlib detayı! Sosyal medya bunu konuşuyor |Video

'Türk askerin İdlib'de ne işi var?' diyenlere tepkiler art arda gelirken; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği haritalar karanlık odaklara iş birliği içindeki kesimler ders niteliğinde! İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında çizdiği haritadaki İdlib detayı çok konuşuldu. Sosyal medyada gündem olan işte o harita...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Atatürk'ün 1919 yılında çizdiği haritada İdlib detayı!
Atatürk'ün 1919 yılında çizdiği haritada İdlib detayı!
MSB: İdlib’de 2 askerimiz şehit oldu
MSB: İdlib’de 2 askerimiz şehit oldu
A Haber ekibi Yunanistan'da gözaltına alındı
A Haber ekibi Yunanistan'da gözaltına alındı
Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur
Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur
Şehitlerin çektikleri video yürekleri dağladı!
Şehitlerin çektikleri video yürekleri dağladı!
Polis Akademisi öğrencilerinden mesaj!
Polis Akademisi öğrencilerinden mesaj!
FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon!
FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon!
Kuzey Irak’a hava destekli operasyon: 9 PKK’lı öldürüldü
Kuzey Irak’a hava destekli operasyon: 9 PKK’lı öldürüldü
TBMM’deki İdlib oturumu 6 saat sürdü
TBMM’deki İdlib oturumu 6 saat sürdü
TBMM'deki İdlib oturumu sona erdi
TBMM'deki İdlib oturumu sona erdi
Kemal Kılıçdaroğlu Şehitler Tepesi konusunda kendisiyle çelişti!
Kemal Kılıçdaroğlu Şehitler Tepesi konusunda kendisiyle çelişti!
Esad rejimi artık varlığını sürdüremez
"Esad rejimi artık varlığını sürdüremez"
Daha Fazla Video Göster