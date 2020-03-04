Atatürk'ün 1919 yılında çizdiği haritada İdlib detayı! Sosyal medya bunu konuşuyor |Video

'Türk askerin İdlib'de ne işi var?' diyenlere tepkiler art arda gelirken; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği haritalar karanlık odaklara iş birliği içindeki kesimler ders niteliğinde! İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında çizdiği haritadaki İdlib detayı çok konuşuldu. Sosyal medyada gündem olan işte o harita...