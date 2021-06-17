Antalya diplomasi zirvesi: Başkan Erdoğan da katılacak! 8 Devlet Başkanı ile 9 Dışişleri Bakanı buluşacak

Son dakika haberine göre Azerbaycan temaslarını tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TUR" uçağı ile saat 00.25'te Antalya'ya geldi. Başkan Erdoğan bugün Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'ne katılacak. Cuma günü de Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak. 8 Devlet Başkanı ile 9 Dışişleri Bakanı zirvede buluşacak. Öte yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün yaptığı konuşmada, "Antalya Diplomasi Forumu ile diplomaside sahada ve masadaki nüfuzumuzun düşünce alanında güçlendirilmesini de hedefliyoruz." dedi. Peki kritik zirvede hangi konu başlıkları var? A Haber muhabiri Yasin Anzerli cablı yayında detayları anlattı.