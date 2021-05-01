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Ankara'da raylı sistemler tam kapandı! İşe gitmek zorunda olanlar metro ve Ankaray'ı kullanamıyor

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Giriş: 01.05.2021 12:16
Güncelleme:01.05.2021 12:17
Ankara'da 'tam kapanma' sebebiyle toplu taşıma araçlarının saatleri ve çalışma programı güncellendi. Metro ve Ankaray hafta içi 06-19.30 saatleri arasında çalışacak. Metro ve Ankaray bugün ve yarın çalışmayacak. Ayrıntıları A haber ekibinden Murat Sekban aktardı.
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