Ankara'da raylı sistemler tam kapandı! İşe gitmek zorunda olanlar metro ve Ankaray'ı kullanamıyor

Ankara'da 'tam kapanma' sebebiyle toplu taşıma araçlarının saatleri ve çalışma programı güncellendi. Metro ve Ankaray hafta içi 06-19.30 saatleri arasında çalışacak. Metro ve Ankaray bugün ve yarın çalışmayacak. Ayrıntıları A haber ekibinden Murat Sekban aktardı.

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