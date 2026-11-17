Malatya'nın tescilli lezzetleri gastronomi merkezinde tanıtılıyor

Malatya'nın zengin mutfak kültürü, Gastronomi Merkezi'nde ziyaretçilerle buluşuyor. Kentin coğrafi işaret tescilli 53 lezzetinin tanıtıldığı merkezde tandır kebabı, Yeşilyurt tava, kayısılı iç pilav, kiraz yaprağı sarması ve kağıt kebabı gibi yöresel yemekler sergileniyor. Şef Halil Sarıal, Malatya mutfağının özellikle bulgur ve fırın yemekleriyle öne çıktığını, geniş bir lezzet çeşitliliğine sahip olduğunu anlattı. A Haber muhabiri Mehmet Türel, kameraman Turgut Yaman'ın görüntüleri eşliğinde Malatya Gastronomi Merkezi'nde tanıtılan coğrafi işaret tescilli yöresel lezzetleri ekrana taşıdı.