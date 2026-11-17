Sözcü Medya Grubu'nda operasyon: Kayyum atandı, gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, firari şüpheli Burak Akbay ve Sözcü medya grubuna yönelik "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamaları kapsamında operasyon başlattı. MASAK raporlarında, yurt dışından şirketlere aktarıldığı öne sürülen kara para trafiğine ilişkin tespitlerin ardından Sözcü TV ve Sözcü gazetesinin bulunduğu binada arama yapıldı. Aralarında Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın da bulunduğu 4 yönetici hakkında gözaltı kararı verilirken Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye TMSF kayyum olarak atandı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, kameraman Aydın Baytar'ın görüntüleriyle operasyonun gerçekleştirildiği Sözcü TV binası önünden son durumu aktardı.