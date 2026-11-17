90 yaşındaki Altan Dede'nin 64 yıllık Vosvos tutkusu!
Ordu'da yaşayan 90 yaşındaki Altan Şeref'in klasik otomobillere, özellikle de Vosvos'a duyduğu sevgi yıllara meydan okuyor. Tam 64 yaşındaki otomobiliyle Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen Vosvos şenliklerine katılan Altan Dede, iki yıldır uzak kaldığı aracının direksiyonuna yeniden geçti. Şeref, yılların hatırasını taşıyan Vosvos'unu çocuklarına bırakmak istiyor. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, kameraman Mustafa Aydın'ın görüntüleri eşliğinde Altan Şeref'in hikayesini A Haber'in "Özel Dosya" programında ekrana taşıdı.