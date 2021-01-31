31 Ocak 2021, Pazar
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Muharrem İnce CHP'den kaç tane milletvekili almayı hedefliyor? Melih Yiğitel A Haber'e değerlendirdi

TürkMedya Ankara Temsilcisi ekranlarında 'nin kuracağı yeni parti hakkında değerlendirmelerde bulunurken, İnce'nin partiden kopuş sürecine de değindi. Yiğitel, Muharrem İnce'nin 'den partisine almak istediği vekil sayısını açıklarken partinin adını ve kurulacağı tarihe ilişkin fikirlerini paylaştı.

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Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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TürkMedya Ankara Temsilcisi 'nin kuracağı yeni partiye ve 'den ayrılış sürecine ilişkin 'e özel değerlendirmelerde bulundu.

"MEMLEKET PARTİSİ"

Muharrem İnce'nin kuracağı partinin adının "" olacağını belirten Yiğitel partinin tüzüğünün de hazır olduğunu ifade etti. Yiğitel ayrıca Muharrem İnce'nin en geç mart ayında partisini kuracağını ve en geç şubat ayı içinde istifa edeceğini belirtti.

BÜYÜK KOPMALAR OLACAK

İnce'nin CHP içindeki 8-10 milletvekilini kendi partisine almak için görüşmeler yaptığını söyleyen Yiğitel, CHP içinde büyük kopmalar yaşanacağını sözlerini ekledi.

30-35 VEKİL RAHATSIZ

CHP içindeki 30-35 milletvekilinin parti içindeki durumlardan rahatsız olduğunu belirten Yiğitel, aynı tarzdaki rahatsızlıkların bazı CHP'li belediye başkanları tarafından da hissedildiğini belirtti.

TEK TEK MARKAJA ALACAKLAR

CHP'nin yarınki toplantısında vekillerin partiden nasıl kopmasının nasıl önlenebileceğinin konuşulacağını söyleyen Yiğitel, vekillerin tek tek markaja alınacağını ifade etti.

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