Muharrem İnce CHP'den kaç tane milletvekili almayı hedefliyor? Melih Yiğitel A Haber'e değerlendirdi
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melih Yiğitel A Haber ekranlarında Muharrem İnce'nin kuracağı yeni parti hakkında değerlendirmelerde bulunurken, İnce'nin partiden kopuş sürecine de değindi. Yiğitel, Muharrem İnce'nin CHP'den partisine almak istediği vekil sayısını açıklarken partinin adını ve kurulacağı tarihe ilişkin fikirlerini paylaştı.
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melih Yiğitel Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partiye ve CHP'den ayrılış sürecine ilişkin A Haber'e özel değerlendirmelerde bulundu.
"MEMLEKET PARTİSİ"
Muharrem İnce'nin kuracağı partinin adının "Memleket Partisi" olacağını belirten Yiğitel partinin tüzüğünün de hazır olduğunu ifade etti. Yiğitel ayrıca Muharrem İnce'nin en geç mart ayında partisini kuracağını ve en geç şubat ayı içinde istifa edeceğini belirtti.
BÜYÜK KOPMALAR OLACAK
İnce'nin CHP içindeki 8-10 milletvekilini kendi partisine almak için görüşmeler yaptığını söyleyen Yiğitel, CHP içinde büyük kopmalar yaşanacağını sözlerini ekledi.
30-35 VEKİL RAHATSIZ
CHP içindeki 30-35 milletvekilinin parti içindeki durumlardan rahatsız olduğunu belirten Yiğitel, aynı tarzdaki rahatsızlıkların bazı CHP'li belediye başkanları tarafından da hissedildiğini belirtti.
TEK TEK MARKAJA ALACAKLAR
CHP'nin yarınki toplantısında vekillerin partiden nasıl kopmasının nasıl önlenebileceğinin konuşulacağını söyleyen Yiğitel, vekillerin tek tek markaja alınacağını ifade etti.