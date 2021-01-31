Muharrem İnce CHP'den kaç tane milletvekili almayı hedefliyor? Melih Yiğitel A Haber'e değerlendirdi

"MEMLEKET PARTİSİ"

Muharrem İnce'nin kuracağı partinin adının "Memleket Partisi" olacağını belirten Yiğitel partinin tüzüğünün de hazır olduğunu ifade etti. Yiğitel ayrıca Muharrem İnce'nin en geç mart ayında partisini kuracağını ve en geç şubat ayı içinde istifa edeceğini belirtti.