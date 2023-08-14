14 Ağustos 2023, Pazartesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yolsuzluk gerginliği!
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi ağustos ayı toplantısında yolsuzluk gerginliği yaşandı. CHP'li üyelerin 'ispatla' demesi üzerine, Komisyon Başkanı Nihat Yalçın, büyükşehir belediyesinden yaklaşık 1 milyar 594 milyonluk ihale alan 12 şirketin tek bir aileye ait olduğunu belgeleriyle ortaya koydu.