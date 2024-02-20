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Anayasa Mahkemesi Başkanı değişiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.02.2024 10:44
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan'da doluyor. Başkanlık seçimi için süreç ise başlıyor. Seçim tarihi Arslan tarafından belirlenecek, Arslan dışındaki üyeler başkan adayı olabilecek. Süreç nasıl işleyecek? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
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