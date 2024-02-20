Anayasa Mahkemesi Başkanı değişiyor

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan'da doluyor. Başkanlık seçimi için süreç ise başlıyor. Seçim tarihi Arslan tarafından belirlenecek, Arslan dışındaki üyeler başkan adayı olabilecek. Süreç nasıl işleyecek? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

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